BSC Rapid Chemnitz: Ein Verein kämpft nach dem zweiten Abstieg in Folge um seinen guten Ruf

Die Fußballer haben in zwei Jahren einen Absturz erlebt, der seinesgleichen sucht. Der Abstieg in die Kreisoberliga steht längst fest. Ob es dort einen Neuanfang geben kann, entscheidet sich noch.

Nur drei Unentschieden aus 22 Spielen, allen anderen Partien wurden gewonnen. 60 Punkte machte das in Summe, der Aufstieg war perfekt, der BSC Rapid Chemnitz war zurück in der Landesliga. Drei Jahre ist das her. Und mittlerweile fragen sich nicht wenige, ob man damals lieber auf den Aufstieg hätte verzichten sollen. „Im Nachhinein wäre das...