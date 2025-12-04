Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matteo Stibenz und Mia Meinig holten beim Weltcup der Neo-Senioren und Junioren in Mailand jeweils Bronze in der Teamverfolgung.
Matteo Stibenz und Mia Meinig holten beim Weltcup der Neo-Senioren und Junioren in Mailand jeweils Bronze in der Teamverfolgung. Bild: Mika Louise Brandt/Verein
Chemnitz
Chemnitz Eisschnellläufer zeigen zum Auftakt im Junioren-Weltcup starke Leistungen
Redakteur
Von Anika Zimny
Gleich zwei Medaillen holten die Sportler des EC Chemnitz beim Wettkampf auf der Olympiabahn in Mailand. Warum sie danach gleich in Italien blieben.

Über einen mehr als gelungenen Start im Weltcup der Junioren sowie Neo-Senioren konnte sich die Eisschnellläufer des EC Chemnitz (ECC) am vergangenen Wochenende freuen. Beim Wettkampf auf der Olympiabahn in Mailand, die als temporäre 400-Meter-Bahn in einer Messehalle errichtet wurde, holten Mia Meinig und Matteo Stibenz gleich zwei Medaillen...
Mehr Artikel