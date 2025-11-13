Chemnitz schreibt Handball-Geschichte: Bundesligaflair in der Sachsenhalle

Der HC Buteo Chemnitz hat als junger Verein schon viel erreicht. In einer Spielgemeinschaft mit der SG Nickelhütte Aue gelang der B-Jugend der Aufstieg ins Nachwuchs-Oberhaus. Ein historischer Erfolg.

Der Welpenschutz ist abgelaufen. Nach fünf Spielen in der B-Jugend-Bundesliga sind die Handballer der Spielgemeinschaft Aue/Chemnitz endgültig im deutschen Oberhaus dieser Altersklasse angekommen. „Die Jungs wollen beweisen, dass sie zu Recht auf diesem Niveau spielen", sagt Nicolas Gruber. Der 28-Jährige ist der Trainer des Teams, das...