Chemnitzer Landesligafußballer punkten – Eine Etage tiefer gehen beide Mannschaften leer aus

Handwerk Rabenstein hat mit dem 3:1-Sieg in Neugersdorf wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der VfB Fortuna feiert nur mit der ersten Mannschaft einen Teilerfolg. Eiche Reichenbrand ist jetzt im Abstiegskampf.

Nach dem Remis daheim gegen Reichenbach konnte Handwerk Rabenstein in der Fußball-Landesliga wieder voll punkten. Durch das 3:1 (2:1) in Neugersdorf blieben die Westchemnitzer Spitzenreiter Stahl Riesa auf den Fersen. Mamdou Djouhe Bah und Louis Meyer landeten nach einer halben Stunden eine Doppelschlag. Zwar kamen die Gastgeber vor der Pause... Nach dem Remis daheim gegen Reichenbach konnte Handwerk Rabenstein in der Fußball-Landesliga wieder voll punkten. Durch das 3:1 (2:1) in Neugersdorf blieben die Westchemnitzer Spitzenreiter Stahl Riesa auf den Fersen. Mamdou Djouhe Bah und Louis Meyer landeten nach einer halben Stunden eine Doppelschlag. Zwar kamen die Gastgeber vor der Pause...