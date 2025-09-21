Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Louis Meyer (Rabenstein/links) und Niklas Herrmann von Gastgeber FC Oberlausitz Neugersdorf im Laufduell.
Louis Meyer (Rabenstein/links) und Niklas Herrmann von Gastgeber FC Oberlausitz Neugersdorf im Laufduell. Bild: Isabell Hippe
Chemnitz
Chemnitzer Landesligafußballer punkten – Eine Etage tiefer gehen beide Mannschaften leer aus
Von Jens Zeidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Handwerk Rabenstein hat mit dem 3:1-Sieg in Neugersdorf wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der VfB Fortuna feiert nur mit der ersten Mannschaft einen Teilerfolg. Eiche Reichenbrand ist jetzt im Abstiegskampf.

Nach dem Remis daheim gegen Reichenbach konnte Handwerk Rabenstein in der Fußball-Landesliga wieder voll punkten. Durch das 3:1 (2:1) in Neugersdorf blieben die Westchemnitzer Spitzenreiter Stahl Riesa auf den Fersen. Mamdou Djouhe Bah und Louis Meyer landeten nach einer halben Stunden eine Doppelschlag. Zwar kamen die Gastgeber vor der Pause...
