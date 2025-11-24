Chemnitzer Leichtathletin findet zum Boxen – und wird bei Internationalem Boxturnier ausgezeichnet

Beim 31. Internationalen Chemnitzer Boxturnier konnte eine Quereinsteigerin aus Sachsen im Ring überzeugen.

Josephine Heydenreich konnte zur Siegerehrung in der Chemnitzer Schlossteichhalle strahlen. Die 19-Jährige hatte nicht nur in ihrer Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm den Sieg geholt. Die Leistungssportlerin vom Landesstützpunkt Chemnitz wurde zugleich als die beste Technikerin während des Internationalen Chemnitzer Boxturniers ausgezeichnet.