Chemnitzer Rallye-Brüder inmitten der WM-Stars

Chemnitz
Das Finale ADAC Opel Electric Rally Cups fand im Rahmen des deutschen Laufes zur Rallye-WM 2025 statt. Dabei teilten sich Arwed und Aaron Jungnickel die Strecken zeitweise mit den Stars der Szene.
Sportlich war der Auftritt des Chemnitzer Bruder-Duos Arwed und Aaron Jungnickel im Rahmen des deutschen Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft 2025 im Raum Passau nicht das Gelbe vom Ei. In diesem Jahr treten der 23-jährige Arwed als Fahrer und sein drei Jahre älterer Bruder Aaron als Co-Pilot im ADAC Opel Electric Rallye Cup an. Dieser trug sein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.