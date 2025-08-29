Jetzt allerdings ohne Benzin im Tank: Chemnitzer Brüder im Rallye-Auto vereint

Chemnitz
Arwed und Aaron Jungnickel betreiben den Rallyesport schon einige Jahre, allerdings selten gemeinsam. Im ADAC Opel Electric Rally Cup machen sie nun endlich gemeinsame Sache.
Seit vielen Jahren betreiben die Chemnitzer Brüder Aaron und Arwed Jungnickel den Rallyesport, allerdings meist parallel – und damit in getrennten Fahrzeugen. In diesem Jahr fanden sie nun zusammen und bestreiten gemeinsam den ADAC Opel Electric Rally Cup – Arwed als Fahrer und Aaron als „Gebetbuchleser auf dem heißen Sitz“.
