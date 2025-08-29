Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Arwed (r.) und Aaron Jungnickel machen nun im Electric-Rallye-Opel gemeinsame Sache.
Arwed (r.) und Aaron Jungnickel machen nun im Electric-Rallye-Opel gemeinsame Sache. Bild: Sascha Dörrenbächer
Arwed (r.) und Aaron Jungnickel machen nun im Electric-Rallye-Opel gemeinsame Sache.
Arwed (r.) und Aaron Jungnickel machen nun im Electric-Rallye-Opel gemeinsame Sache. Bild: Sascha Dörrenbächer
Chemnitz
Jetzt allerdings ohne Benzin im Tank: Chemnitzer Brüder im Rallye-Auto vereint
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Arwed und Aaron Jungnickel betreiben den Rallyesport schon einige Jahre, allerdings selten gemeinsam. Im ADAC Opel Electric Rally Cup machen sie nun endlich gemeinsame Sache.

Seit vielen Jahren betreiben die Chemnitzer Brüder Aaron und Arwed Jungnickel den Rallyesport, allerdings meist parallel – und damit in getrennten Fahrzeugen. In diesem Jahr fanden sie nun zusammen und bestreiten gemeinsam den ADAC Opel Electric Rally Cup – Arwed als Fahrer und Aaron als „Gebetbuchleser auf dem heißen Sitz“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
28.03.2025
5 min.
60. Rallye Erzgebirge: Sepp Wiegand und sein Start in eine ganz besondere Saison
Sepp Wiegand an einem seiner Lieblingsplätze: Hinter dem Steuer eines Rallyeautos sitzt der Grünhainer dieses Jahr wieder öfter als zuletzt. Los geht es am Wochenende in der Heimat bei der 60. Rallye Erzgebirge.
Der Lokalmatador aus Grünhain schaltet ab Freitag im Opel Corsa Rally4 wieder in den geliebten Rallye-Modus. Und das nicht nur für den DRM-Lauf in der Heimat. Sein Team hat weit mehr vor.
Anna Neef
25.04.2025
3 min.
Kraftakt über 140 Kilometer: So geht Rallye-Ass Sepp Wiegand in die nächste DRM-Runde
Der DRM-Auftakt im Erzgebirge lief für Sepp Wiegand und Christoph Gerlich vom ADAC Sachsen nicht ganz optimal. Nun werden die Karten neu gemischt.
Bei der Rallye Sulingen ist der Grünhainer im Opel Corsa Rally4 am Start. Die Defekthexe hatte den Saisonauftakt im Erzgebirge getrübt. Nun werden die Karten in Niedersachsen neu gemischt.
Anna Neef
Mehr Artikel