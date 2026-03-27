Chemnitzer Rolli-Niners sind im Meisterschaftsfieber

Chemnitz
Die Rollstuhlbasketballer können an diesem Sonntag den größten Erfolg seit ihrer Gründung feiern. Das Oberligateam träumt von der Meisterschaft und dem Aufstieg.
Für die Rollstuhlbasketballer der Niners Chemnitz geht es an diesem Sonntag um die Meisterschaft in der Oberliga. Und das ist beim Training deutlich spürbar. Die Einheiten sind noch straffer als gewöhnlich. Die Ansprachen von Coach Marian Molnar sind noch eindringlicher als sonst. Der letzte Doppelspieltag in der Sporthalle am Terra-Nova-Campus...
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