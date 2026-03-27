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Straffe Trainingseinheiten absolvieren die RBB-Niners derzeit in der Sporthalle des Terra-Nova-Campus.
Straffe Trainingseinheiten absolvieren die RBB-Niners derzeit in der Sporthalle des Terra-Nova-Campus. Foto: Peggy Schellenberger
Straffe Trainingseinheiten absolvieren die RBB-Niners derzeit in der Sporthalle des Terra-Nova-Campus.
Straffe Trainingseinheiten absolvieren die RBB-Niners derzeit in der Sporthalle des Terra-Nova-Campus. Foto: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Chemnitzer Rolli-Niners sind im Meisterschaftsfieber
Von Peggy Schellenberger
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Die Rollstuhlbasketballer können an diesem Sonntag den größten Erfolg seit ihrer Gründung feiern. Das Oberligateam träumt von der Meisterschaft und dem Aufstieg.

Für die Rollstuhlbasketballer der Niners Chemnitz geht es an diesem Sonntag um die Meisterschaft in der Oberliga. Und das ist beim Training deutlich spürbar. Die Einheiten sind noch straffer als gewöhnlich. Die Ansprachen von Coach Marian Molnar sind noch eindringlicher als sonst. Der letzte Doppelspieltag in der Sporthalle am Terra-Nova-Campus...
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