Am Sonntag ist im Feel Good Club Aufschlag zum Nachholspiel der Chemnitzer Tennisherren. Foto: IMAGO/GEPA pictures
Chemnitz
Chemnitzer Tennisspieler können größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreichen
Von Rolf Becker
Die Männer des CTC Küchwald haben noch zwei Heimspiele in der Oberliga vor sich. Werden diese gewonnen, ist ihnen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen.

Chemnitz.

Den Tennisspielern des Chemnitzer TC Küchwald fehlen nur noch zwei Siege zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Aktuell nehmen die Chemnitzer in der Hallen-Oberliga mit 7:1 Punkten zwar nur den zweiten Platz hinter Titelverteidiger Espenhain ein. Doch wenn sie ihre letzten beiden Spiele gewinnen, ist ihnen der erste Titelgewinn nicht mehr zu nehmen. Espenhain hat ein Spiel mehr ausgetragen und mit 8:2 Zählern schon zwei Punkte liegenlassen. Beide noch ausstehende Begegnungen kann das Küchwald-Team in der Halle im Feel Good Club austragen. Ins erste gehen sie am Sonntag ab 17 Uhr im Nachholspiel gegen den Tabellenvorletzten Leipziger SC als klarer Favorit. (rbc)

