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In der Hallen-Oberliga stehen die Chemnitzer Spieler kurz vor einem großen Titelgewinn.
In der Hallen-Oberliga stehen die Chemnitzer Spieler kurz vor einem großen Titelgewinn. Foto: IMAGO/imagebroker
In der Hallen-Oberliga stehen die Chemnitzer Spieler kurz vor einem großen Titelgewinn.
In der Hallen-Oberliga stehen die Chemnitzer Spieler kurz vor einem großen Titelgewinn. Foto: IMAGO/imagebroker
Chemnitz
Chemnitzer Tennisspieler kurz vor Titelgewinn in der höchsten Winter-Liga
Von Rolf Becker
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Durch einen 8:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Leipzig hat der CTC Küchwald die Tabellenführung in der Hallen-Oberliga übernommen.

Chemnitz.

Das Nachholspiel der Hallentennis-Oberliga der Männer entschied der Chemnitzer TC Küchwald am Sonntag klar mit 8:0 gegen den Leipziger SC für sich. Der junge Spitzenspieler Nasim Star, Kapitän Michael Mirtchev, Tom Zimpel und Lucas Graichen gewannen für die Chemnitzer alle Einzel klar. Damit war bereits die Entscheidung gefallen, die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen. Mit diesem Sieg hat der CTC in der höchsten Tennis-Spielklasse in der Hallensaison mit 9:1 Punkten die Tabellenführung vor Titelverteidiger Espenhain (8:2) und Blau-Weiß Dresden-Blasewitz (6:4) übernommen. Mit einem weiteren Sieg am letzten Spieltag wären die Chemnitzer erstmals Hallenmeister. (rbc)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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