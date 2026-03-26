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Michael Mirtchev ist in der Hallensaison Mannschaftsleiter des CTC-Herrenteams. Am Samstag gehen die Blicke nach Dresden, wo der große Meisterschaftskonkurrent Espenhain spielt.
Michael Mirtchev ist in der Hallensaison Mannschaftsleiter des CTC-Herrenteams. Am Samstag gehen die Blicke nach Dresden, wo der große Meisterschaftskonkurrent Espenhain spielt. Foto: Tom Schirmeister
Michael Mirtchev ist in der Hallensaison Mannschaftsleiter des CTC-Herrenteams. Am Samstag gehen die Blicke nach Dresden, wo der große Meisterschaftskonkurrent Espenhain spielt.
Michael Mirtchev ist in der Hallensaison Mannschaftsleiter des CTC-Herrenteams. Am Samstag gehen die Blicke nach Dresden, wo der große Meisterschaftskonkurrent Espenhain spielt. Foto: Tom Schirmeister
Chemnitz
Spiel, Satz und Wartestand: Chemnitzer Tennisspieler sind auf Schützenhilfe angewiesen
Redakteur
Von Torsten Ewers
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Die Männermannschaft des CTC Küchwald hat es verpasst, im Heimspiel gegen Dresden-Blasewitz die Oberliga-Meisterschaft zu sichern. Wie groß die Chancen noch sind und was trotzdem als Erfolg verbucht werden kann.

Es ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für die erste und einzige Saisonniederlage des CTC Küchwald. Im Feel-Good-Club hatten die Chemnitzer Tennisspieler in der Landesoberliga am Samstag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Dresden-Blasewitz einen Matchball, um sich die Meisterschaft zu sichern – und zwar in der höchsten Liga, die in der...
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