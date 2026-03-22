Chemnitzer Wasserballerinnen zahlen Lehrgeld vor großer Kulisse

Trotz der Unterstützung zahlreicher Fans in der Schwimmhalle Bernsdorf kassierten die Chemnitzerinnen im letzten Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde eine deutliche Niederlage.

Vor einer großartigen Fankulisse fand am vergangenen Samstag in der Schwimmhalle Bernsdorf das letzte Heimspiel der Frauen des Schwimmclubs Chemnitz in der Vorrunde der Wasserball-Bundesliga statt. Gegner vor mehr als 120 lautstarken Fans war der stark besetzte Tabellenzweite vom SV Blau-Weiß Bochum. Und die jungen Chemnitzerinnen mussten dabei...