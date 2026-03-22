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Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SC Chemnitz um Merle Petra Staffe (weiße Kappe) kassierten gegen Bochum eine deutliche Niederlage.
Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SC Chemnitz um Merle Petra Staffe (weiße Kappe) kassierten gegen Bochum eine deutliche Niederlage. Foto: Theodor Müller
Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SC Chemnitz um Merle Petra Staffe (weiße Kappe) kassierten gegen Bochum eine deutliche Niederlage.
Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SC Chemnitz um Merle Petra Staffe (weiße Kappe) kassierten gegen Bochum eine deutliche Niederlage. Foto: Theodor Müller
Chemnitz
Chemnitzer Wasserballerinnen zahlen Lehrgeld vor großer Kulisse
Von Theodor Müller
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Trotz der Unterstützung zahlreicher Fans in der Schwimmhalle Bernsdorf kassierten die Chemnitzerinnen im letzten Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde eine deutliche Niederlage.

Vor einer großartigen Fankulisse fand am vergangenen Samstag in der Schwimmhalle Bernsdorf das letzte Heimspiel der Frauen des Schwimmclubs Chemnitz in der Vorrunde der Wasserball-Bundesliga statt. Gegner vor mehr als 120 lautstarken Fans war der stark besetzte Tabellenzweite vom SV Blau-Weiß Bochum. Und die jungen Chemnitzerinnen mussten dabei...
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