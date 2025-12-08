Da geht sogar die Trainerin zu Boden: Chemnitzer Wasserballerinnen holen ersten Saisonsieg in der Bundesliga

Das junge Team musste nach dem Aufstieg bislang viel Lehrgeld bezahlen. Gegen den Tabellenletzten aus Uerdingen gab es den Befreiungsschlag. Und ein besonderes Foto.

Dieses Foto werden sie sich wohl in die Kabine hängen: Nach dem Spiel am Samstagabend gegen Bayer Uerdingen gingen Trainerin Anastasia Karakeva-Krajovic und ihr Co-Trainer Paul Teichler am Beckenrand zu Boden, um gemeinsam mit dem Team, das noch im Wasser war, ein Selfie zu machen. Kurz zuvor hatte die junge Mannschaft des SC Chemnitz den ersten...