Das Herzensprojekt der Schäfer-Betz-Schwestern: Neues Sportcamp in Chemnitz begeistert Kinder

Die Profiturnerinnen Pauline und Helene Schäfer-Betz haben ein Unternehmen gegründet, das Kinder unterstützen soll, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Deren Herzensprojekt lässt Träume in Erfüllung gehen.

Für 25 Kinder hat sich in den vergangenen Tagen ein Traum erfüllt. Beim Sommerturncamp des „Move & Improve Club“ haben die Kids hautnah ihre Idole erleben, mit ihnen Sport treiben und von ihnen lernen können. „Die Mädchen sind superglücklich, dass sie in so einer tollen Halle trainieren können und sehr, sehr viele bekannte Gesichter...