Derby in Limbach-Oberfrohna: „Das ist immer ein Höhepunkt“

In der Fußball-Kreisoberliga empfängt der TVO den FSV. Die Trainer verraten, warum sie kein langweiliges 0:0 befürchten.

Der doppelte Dämpfer vom vergangenen Wochenende hat der Vorfreude auf das Stadtduell in Limbach-Oberfrohna keinen Abbruch getan. Sowohl der TV Oberfrohna (0:2 bei Motor Zwickau Süd aus der 1. Kreisklasse) als auch der FSV Limbach-Oberfohna (1:2 n.V. gegen Kreisoberligist Waldenburg) hatten sich am Sonntag aus dem Fußball-Kreispokal...