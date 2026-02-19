Die Rückrunde startet: Was ist drin für die Rabensteiner Fußballer im Kampf um die Meisterschaft?

Chemnitz
Für die Kicker auf Landesebene soll es am Wochenende wieder losgehen. Von den vier Chemnitzer Teams hat nur noch die SG Handwerk gute Chancen. Für beide Teams des VfB Fortuna geht es gegen den Abstieg.
Das Warten hat ein Ende – wenn es des Wettergott zulässt. Die Fußballer auf Landesebene starten an diesem Wochenende auf den Kunstrasenplätzen in die Rückrunde. Für die vier Chemnitzer Vertreter sind die Ausgangspositionen sehr unterschiedlich. Entsprechend verschieden wird die zweite Saisonhälfte angegangen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.