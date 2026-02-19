MENÜ
Mittendrin im Kampf um den Sachsenmeistertitel: Trainer Ringo Delling hat Handwerk Rabenstein zu einer Spitzenmannschaft der Landesliga geformt.
Mittendrin im Kampf um den Sachsenmeistertitel: Trainer Ringo Delling hat Handwerk Rabenstein zu einer Spitzenmannschaft der Landesliga geformt. Bild: Alexander Trienitz
Beim Mini-Vorbereitungsturnier auf dem eigenen Platz spielten die Fußballer von Handwerk Rabenstein um Mamadou Bah 2:2 gegen Thüringenligist Weida und verloren 1:3 gegen Oberligist VFC Plauen.
Beim Mini-Vorbereitungsturnier auf dem eigenen Platz spielten die Fußballer von Handwerk Rabenstein um Mamadou Bah 2:2 gegen Thüringenligist Weida und verloren 1:3 gegen Oberligist VFC Plauen. Bild: Alexander Trienitz
Sebastian Doro wird den Trainerstuhl bei Eiche Reichenbrand in der Sommerpause räumen.
Sebastian Doro wird den Trainerstuhl bei Eiche Reichenbrand in der Sommerpause räumen. Bild: Theodor Müller
Chemnitz
Die Rückrunde startet: Was ist drin für die Rabensteiner Fußballer im Kampf um die Meisterschaft?
Von Jens Zeidler
Für die Kicker auf Landesebene soll es am Wochenende wieder losgehen. Von den vier Chemnitzer Teams hat nur noch die SG Handwerk gute Chancen. Für beide Teams des VfB Fortuna geht es gegen den Abstieg.

Das Warten hat ein Ende – wenn es des Wettergott zulässt. Die Fußballer auf Landesebene starten an diesem Wochenende auf den Kunstrasenplätzen in die Rückrunde. Für die vier Chemnitzer Vertreter sind die Ausgangspositionen sehr unterschiedlich. Entsprechend verschieden wird die zweite Saisonhälfte angegangen.
