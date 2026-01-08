Ein Chemnitzer künftig in britischem Sattel: Deutschlands bester Enduropilot wechselt die Marke

Chemnitz
Bislang hat Jeremy Sydow auf einer Sherco-Maschine für Furore gesorgt. Ab 2026 geht der prominente Geländefahrer nun für ein anderes Team auf Erfolgsjagd.
Paukenschlag im EnduroGP: Deutschland bester Enduropilot Jeremy Sydow wechselt mit Beginn des neuen Jahres zum Team Triumph Factory Racing Enduro, nachdem sein Vertrag bei Sherco ausgelaufen war. Der Chemnitzer wird wieder in der Klasse Enduro1 antreten und auch in der Deutschen Enduro-Meisterschaft für das britische Werk aus Hinckley, das erst...
