Erste Testspiele unter freiem Himmel: Rabenstein verkauft sich gegen den VFC Plauen teuer – VfB Fortuna noch sieglos

In knapp zwei Wochen startet die Rückrunde in der Fußball-Landesliga. Nachdem die Plätze wieder frei sind, konnte bei den Chemnitzer Vertretern getestet werden. Gewonnen wurde noch kein Spiel.

Das Ende der Winterferien bedeutet den Anfang der Rückrunde: Am 21. und 22. Februar starten die Fußballer in der Landesliga und der Landesklasse wieder in die Punktspiele. Nachdem die ersten Testspiele des neuen Jahres oft wegen vereister Plätze abgesagt werden mussten, konnte am vergangenen Wochenende endlich unter freiem Himmel getestet...