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Party mit den Fans: Die Floor Fighters besiegten im Ostderby dem amtierenden Meister und Pokalsieger aus Weißenfels mit 8:5.
Party mit den Fans: Die Floor Fighters besiegten im Ostderby dem amtierenden Meister und Pokalsieger aus Weißenfels mit 8:5. Foto: Floor Fighters/Gregor Hüttel
Party mit den Fans: Die Floor Fighters besiegten im Ostderby dem amtierenden Meister und Pokalsieger aus Weißenfels mit 8:5.
Party mit den Fans: Die Floor Fighters besiegten im Ostderby dem amtierenden Meister und Pokalsieger aus Weißenfels mit 8:5. Foto: Floor Fighters/Gregor Hüttel
Chemnitz
Floor Fighters feiern wichtigen Derbysieg vor Rekordkulisse
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Die Chemnitzer Floorballer haben das Bundesligaduell gegen den UHC Weißenfels mit 8:5 gewonnen. Damit steht nun fest, wann sie in den Playoffs Heimrecht haben.

Chemnitz.

So viele Zuschauer hatten die Floorballer der Floor Fighters aus Chemnitz bislang nur in den K.o.-Spielen, in einem Hauptrundenspiel aber noch nie: 528 Fans verwandelten die Schloßteichhalle am Sonntag in ein Tollhaus. Gemeinsam mit dem Team feierten sie im Ostderby gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger UHC Weißenfels einen 8:5-Sieg. Durch diesen Erfolg im letzten Heimspiel der Hauptrunde zogen die Chemnitzer an Weißenfels und an den Dragons Bonn vorbei und belegen vor dem letzten Spieltag Rang zwei in der Tabelle hinter Spitzenreiter MFBC Leipzig. Am Samstag wollen die Fighters diesen Platz mit einem Sieg beim Tabellensiebenten SC DHfK Leipzig verteidigen.

Vor knapp 530 Zuschauern in der Schloßteichhalle legten die Floor Fighters einen Blitzstart hin und führten schnell mit 3:0.
Vor knapp 530 Zuschauern in der Schloßteichhalle legten die Floor Fighters einen Blitzstart hin und führten schnell mit 3:0. Foto: Floor Fighters/Gregor Hüttel
Vor knapp 530 Zuschauern in der Schloßteichhalle legten die Floor Fighters einen Blitzstart hin und führten schnell mit 3:0.
Vor knapp 530 Zuschauern in der Schloßteichhalle legten die Floor Fighters einen Blitzstart hin und führten schnell mit 3:0. Foto: Floor Fighters/Gregor Hüttel

Fest steht damit bereits, dass die Chemnitzer in der ersten Runde der Playoffspiele, die am letzten Märzwochenende beginnen, auswärts antreten. Damit haben sie im Rückspiel (4. April) und auch in einem eventuell nötigen dritten Spiel am 5. April Heimrecht. Gegen wen es geht, steht erst nach dem kommenden Wochenende fest. Gegen Weißenfels zeigten die Floor Fighters, dass sie sich von zwei Niederlagen zuvor nicht aus der Bahn haben werfen lassen. Nach einem Blitzstart (3:0 nach vier Minuten) ließen sie den Gegner nicht mehr entscheidend ins Spiel zurückkommen. (tre)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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