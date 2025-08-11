Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Einen souveränen 4:1-Sieg feierte der VfB Fortuna zum Auftakt der neuen Saison in der Landesliga. Hier erzielt Moritz Günther das 4:0. Bild: René Hudl
Einen souveränen 4:1-Sieg feierte der VfB Fortuna zum Auftakt der neuen Saison in der Landesliga. Hier erzielt Moritz Günther das 4:0. Bild: René Hudl
Chemnitz
Fußball: Chemnitzer Landesligisten mit optimalem Auftakt
Von Jens Zeidler
Während die Chemnitzer Fußballer im sächsischen Oberhaus klare Siege landeten, gingen die Teams eine Klasse tiefer leer aus.

Gerade einmal sieben Wochen ist es her, dass der sächsische Fußball die alte Saison abgeschlossen hatte. Zieht man etwas Urlaub ab, blieb wenig Zeit, Neuzugänge zu integrieren, frische Teams zu formieren und wieder Betriebstemperatur aufzunehmen. Erstaunlich gut gelang das den beiden Chemnitzer Teams in der Landesliga, die am vergangenen...
