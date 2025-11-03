Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit einem verwandelten Strafstoß markierte Felix Kauerauf das 2:0 für Eiche Reichenbrand gegen Zwickau.
Mit einem verwandelten Strafstoß markierte Felix Kauerauf das 2:0 für Eiche Reichenbrand gegen Zwickau.
Chemnitz
Fußballer von Eiche Reichenbrand besiegen den Heimfluch – Handwerk Rabenstein verliert erstmals zuhause
Von Jens Zeidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Fußballer haben am Wochenende ein bisschen verkehrte Welt gespielt: Die Spitzenmannschaft der Landesliga war das einzige Team aus dem Quartett, das verloren hat.

Eiche Reichenbrand hat in der Fußball-Landesklasse beim 5:3 (2:2) gegen Lok Zwickau den Heimfluch besiegt. Ein mageres Pünktchen daheim stand bisher auf der Habenseite. Zefa Sitoe, Felix Kauerauf per Elfmeter, Max Graubner, William Ehrhardt und Marius Wolny steuerten je einen Treffer zum ersten Erfolg zuhause bei. „Das war absolut verdient....
