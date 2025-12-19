MENÜ
  • Halbzeitbilanz im Landesfußball: Handwerk Rabenstein ist mittendrin im Titelrennen, bei allen anderen Chemnitzer Teams geht mehr

Er ist mit seiner Truppe mittendrin im engen Rennen um den Sachsenmeistertitel: Handwerk Rabensteins Coach Ringo Delling.
Er ist mit seiner Truppe mittendrin im engen Rennen um den Sachsenmeistertitel: Handwerk Rabensteins Coach Ringo Delling. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Halbzeitbilanz im Landesfußball: Handwerk Rabenstein ist mittendrin im Titelrennen, bei allen anderen Chemnitzer Teams geht mehr
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Nach der besten Hinrunde seit dem Aufstieg in die Landesliga mischen die Rabensteiner im engen Kampf um die Spitze mit, während ein Aufsteiger in der Landesklasse noch immer auf den ersten Sieg wartet.

Halbzeit im Fußballspielbetrieb auf Landesebene – und nur Handwerk Rabenstein kann sich freuen, dass die Mannschaft in der Tradition der letzten Jahre in der Landesliga ganz oben mitmischt. Die anderen drei Chemnitzer Teams blieben unter den Erwartungen oder den eigenen Ansprüchen.
