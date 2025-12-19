Halbzeitbilanz im Landesfußball: Handwerk Rabenstein ist mittendrin im Titelrennen, bei allen anderen Chemnitzer Teams geht mehr

Chemnitz
Nach der besten Hinrunde seit dem Aufstieg in die Landesliga mischen die Rabensteiner im engen Kampf um die Spitze mit, während ein Aufsteiger in der Landesklasse noch immer auf den ersten Sieg wartet.
Halbzeit im Fußballspielbetrieb auf Landesebene – und nur Handwerk Rabenstein kann sich freuen, dass die Mannschaft in der Tradition der letzten Jahre in der Landesliga ganz oben mitmischt. Die anderen drei Chemnitzer Teams blieben unter den Erwartungen oder den eigenen Ansprüchen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.