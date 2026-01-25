Handwerk Rabenstein scheitert im Halbfinale am späteren Landesmeister – auch dank des Nachbarn TSV Ifa Chemnitz

Bei der Endrunde der Sächsischen Landesmeisterschaft im Futsal in Hohenstein-Ernstthal bezwang Ifa als einziges Team den späteren Sieger vom Oberlungwitzer SV. Das hatte Folgen für Handwerk.

Waren Sachsenligist Handwerk Rabenstein und Kreisoberligist TSV Ifa Chemnitz bei ihren Vorrundenturnieren der Futsal-Landesmeisterschaft jeweils das Maß der Dinge, sollte die Endrunde in Hohenstein-Ernstthal eine ganz andere Herausforderung werden. Im Hot-Sportzentrum, wo normalerweise der Futsal-Bundesligist und zweifache Deutsche Meister HOT 05... Waren Sachsenligist Handwerk Rabenstein und Kreisoberligist TSV Ifa Chemnitz bei ihren Vorrundenturnieren der Futsal-Landesmeisterschaft jeweils das Maß der Dinge, sollte die Endrunde in Hohenstein-Ernstthal eine ganz andere Herausforderung werden. Im Hot-Sportzentrum, wo normalerweise der Futsal-Bundesligist und zweifache Deutsche Meister HOT 05...