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Oliver Hörauf (l.) und Martin Burkhardt im Spiel gegen den RGC Hansa.
Oliver Hörauf (l.) und Martin Burkhardt im Spiel gegen den RGC Hansa. Foto: Peggy Schellenberger
Oliver Hörauf (l.) und Martin Burkhardt im Spiel gegen den RGC Hansa.
Oliver Hörauf (l.) und Martin Burkhardt im Spiel gegen den RGC Hansa. Foto: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Hanseaten erweisen sich als eine Nummer zu groß für Chemnitzer Goalballer
Von Peggy Schellenberger
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Mit zwei Siegen und einer bitteren Niederlage starten die Goalballer des Chemnitzer Ballspiel-Club in die Bundesligasaison. Leistungsträger Oliver Hörauf musste verletzungsbedingt vorzeitig aufgeben.

Wenn einem sonst sehr gesprächigen Sportler wie dem Goalball-Nationalspieler Oliver Hörauf die Worte fehlen, dann hat das triftige Gründe. Soeben hatte er mit seinem Chemnitzer Ballspiel-Club (CBC) das mit Spannung erwartete Spiel gegen den amtierenden Deutschen Meister Rostocker GC Hansa deutlich mit 3:11 verloren. "Das war so richtig...
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