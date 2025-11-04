Marathon-Legende Waldemar Cierpinski plaudert im Schloss Klaffenbach über seine beeindruckende Karriere

Chemnitz
Im August feierte der zweifache Olympiasieger seinen 75. Geburtstag. Am Sonntag ist er in Chemnitz zu Gast.
Er hat ganz sicher mehr als nur eine spannende Geschichte aus seinem Leben zu erzählen: Waldemar Cierpinski ist an diesem Wochenende live in Chemnitz zu erleben. Die Sportlegende ist am Sonntag ab 19.30 Uhr im Bürgersaal des Wasserschloß Klaffenbach bei „hautnah! – Die Talkshow“ zu Gast.
