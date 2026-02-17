Chemnitz
Die Spielgemeinschaft Aue/Chemnitz musste in der B-Jugend-Bundesliga viel Lehrgeld zahlen. Das ist nicht ungewöhnlich, sagt ihr Trainer – und hegt eine Hoffnung. Auch fürs Heimspiel diesen Sonntag.
Als Hauptgewinn hat Nicolas Gruber die direkte Qualifikation für ein weiteres Jahr in der B-Jugend-Bundesliga anfangs beschrieben. Das war im September. Und schon damals sei allen klar gewesen, dass es in der ersten Saison auf höchstem nationalen Niveau nicht leicht wird. Elf Spiele später ist der besagte Hauptgewinn eher unwahrscheinlich....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.