Florian Schwalbe von der SG Aue/Chemnitz ist Jahrgang 2010. Der junge Handballer spielt in der B-Jugend-Bundesliga und war zur DHB-Sichtung eingeladen.
Bild: Brit Hößler/Verein
Florian Schwalbe von der SG Aue/Chemnitz ist Jahrgang 2010. Der junge Handballer spielt in der B-Jugend-Bundesliga und war zur DHB-Sichtung eingeladen.
Florian Schwalbe von der SG Aue/Chemnitz ist Jahrgang 2010. Der junge Handballer spielt in der B-Jugend-Bundesliga und war zur DHB-Sichtung eingeladen. Bild: Brit Hößler/Verein
Chemnitz
Noch ist nichts verloren: Wie junge Handballer aus Chemnitz und Aue um die Bundesliga kämpfen
Redakteur
Von Anna Neef
Die Spielgemeinschaft Aue/Chemnitz musste in der B-Jugend-Bundesliga viel Lehrgeld zahlen. Das ist nicht ungewöhnlich, sagt ihr Trainer – und hegt eine Hoffnung. Auch fürs Heimspiel diesen Sonntag.

Als Hauptgewinn hat Nicolas Gruber die direkte Qualifikation für ein weiteres Jahr in der B-Jugend-Bundesliga anfangs beschrieben. Das war im September. Und schon damals sei allen klar gewesen, dass es in der ersten Saison auf höchstem nationalen Niveau nicht leicht wird. Elf Spiele später ist der besagte Hauptgewinn eher unwahrscheinlich....
Mehr Artikel