Ohne Punktverlust: Fußballer der SG Handwerk Rabenstein stürmen in die Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft

Beim Vorrundenturnier in Annaberg-Buchholz hat sich der Sachsenligist souverän durchgesetzt.

Sechs Spiele, sechs Siege – souveräner kann man seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden: Die Sachsenliga-Fußballer der SG Handwerk Rabenstein haben ihr Vorrundenturnier der Hallenlandesmeisterschaft in Annaberg-Buchholz mit Bravour gemeistert. Mit 18 Punkten zogen sie in die Endrunde ein, die am 24. Januar in Hohenstein-Ernstthal...