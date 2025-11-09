Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Platzwunde, Platzverweis, später Elfmeter und Kampf bis zum Ende: Handwerk Rabenstein gewinnt irres Spitzenspiel bei Stahl Riesa

Der Jubel war groß bei den Fußballern von Handwerk Rabenstein nach dem hart erkämpften Sieg im Spitzenspiel bei Stahl Riesa.
Der Jubel war groß bei den Fußballern von Handwerk Rabenstein nach dem hart erkämpften Sieg im Spitzenspiel bei Stahl Riesa. Bild: Isabell Hippe
Der Jubel war groß bei den Fußballern von Handwerk Rabenstein nach dem hart erkämpften Sieg im Spitzenspiel bei Stahl Riesa.
Der Jubel war groß bei den Fußballern von Handwerk Rabenstein nach dem hart erkämpften Sieg im Spitzenspiel bei Stahl Riesa. Bild: Isabell Hippe
Chemnitz
Platzwunde, Platzverweis, später Elfmeter und Kampf bis zum Ende: Handwerk Rabenstein gewinnt irres Spitzenspiel bei Stahl Riesa
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Spitzengruppe in der Fußball-Landesliga ist eng und mit großen Namen besetzt. Das Team aus Chemnitz mischt durch den 2:1-Erfolg am Samstag weiter munter mit. Vom Topspiel gab es viel zu erzählen.

Ringo Delling zitierte sogar die Sportfreunde Stille und ihren Hit „54, 74, 90, 2010“, um den Sieg seiner Mannschaft im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga zu beschreiben: „Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein“, habe sein Team den 2:1-Erfolg in einem verrückten Spiel bei der BSG Stahl Riesa geholt. „Das war schon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
03.11.2025
4 min.
Fußballer von Eiche Reichenbrand besiegen den Heimfluch – Handwerk Rabenstein verliert erstmals zuhause
Mit einem verwandelten Strafstoß markierte Felix Kauerauf das 2:0 für Eiche Reichenbrand gegen Zwickau.
Die Chemnitzer Fußballer haben am Wochenende ein bisschen verkehrte Welt gespielt: Die Spitzenmannschaft der Landesliga war das einzige Team aus dem Quartett, das verloren hat.
Jens Zeidler
09.10.2025
3 min.
„Freie Presse“ tickert Handwerk Rabensteins Spiel des Jahres gegen den FSV Zwickau
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein spielen an diesem Sonntag im Pokal gegen den FSV Zwickau.
Die Chemnitzer treffen am Sonntag im Sachsenpokal auf die Regionalligafußballer des FSV Zwickau. Bei dem Landesligisten ist die Vorfreude riesengroß.
Paul Steinbach
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
Mehr Artikel