Post SV Chemnitz bejubelt Qualifikation für Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft

Bei den Ostdeutschen Meisterschaften der U16 in Chemnitz landen die Gastgeber mit einem nie gefährdeten Sieg gegen Lichterfelde auf dem ersehnten dritten Rang.

Es ist geschafft: Die Jungs der U16 von Post SV Chemnitz fahren zu den Nordostdeutschen Meisterschaften im Hallenhockey. Mit einem dritten Platz bei den Ostdeutschen Titelkämpfen am Wochenende in Chemnitz qualifizierte sich die Mannschaft für die Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft. Im Spiel um Platz drei fuhr Post in der Sporthalle der...