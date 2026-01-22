Technisch stark und gierig auf Tore: Chemnitzer Hockeytalent wittert große Chance

Chemnitz
Oscar Scholz will es mit dem Post SV Chemnitz bei den Ostdeutschen Meisterschaften der U16 unter die drei besten Teams schaffen. Bei seinem Heimspiel ist das auch emotional eine Herausforderung.
Der junge Mann, mit dem sich die „Freie Presse“ zum Termin verabredet hat, sieht ganz friedlich aus, grüßt freundlich, aber zurückhaltend. Doch der Eindruck täuscht wohl, denn auf dem Hockeyfeld kann der 16-Jährige voll aus sich herausgehen: „Ich bin da sehr, sehr emotional. Mit 12/13 Jahren war es ganz schlimm, inzwischen geht es etwas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.