Seriöser und souveräner Auftritt: FSV Zwickau gewinnt Pokalspiel bei Landesligaspitzenreiter Handwerk Rabenstein mit 4:0

In der dritten Runde des Sachsenpokals lieferten beide Mannschaften ein rassiges Spiel mit vielen Torchancen und Zweikämpfen. Den Sieg holte das abgezocktere Team. Hier unser Ticker zum Nachlesen.