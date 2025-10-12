Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Seriöser und souveräner Auftritt: FSV Zwickau gewinnt Pokalspiel bei Landesligaspitzenreiter Handwerk Rabenstein mit 4:0

Nick Breitenbücher trifft zum 3:0 für den FSV Zwickau.
Nick Breitenbücher trifft zum 3:0 für den FSV Zwickau. Bild: Alexander Trienitz
Nick Breitenbücher trifft zum 3:0 für den FSV Zwickau.
Nick Breitenbücher trifft zum 3:0 für den FSV Zwickau. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Seriöser und souveräner Auftritt: FSV Zwickau gewinnt Pokalspiel bei Landesligaspitzenreiter Handwerk Rabenstein mit 4:0
Von Thomas Reibetanz
In der dritten Runde des Sachsenpokals lieferten beide Mannschaften ein rassiges Spiel mit vielen Torchancen und Zweikämpfen. Den Sieg holte das abgezocktere Team. Hier unser Ticker zum Nachlesen.

Chemnitz.

Stürzt der Favorit beim Landesligaspitzenreiter? Regionalligist FSV Zwickau ist heute zu Gast bei Handwerk Rabenstein. Für die Heimmannschaft ist es das erste Fußballfest dieser Größe. 1200 Fans werden erwartet, Handwerk meldete gestern „Ausverkauft“. Wie es läuft und was rundherum so passiert, lest Ihr hier.

