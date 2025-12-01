Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lukas Knopfs zweite Auflage seiner Freestyleshow in der Chemnitzer Messe war ein voller Erfolg.
Der Buggy von Gerhard „Jerry“ Mayr flog unmittelbar bis unter das Hallendach.
Organisator Lukas Knopf war beeindruckt von den Leistungen der Jüngsten.
Clemens Gräßler aus Lößnitz hat den „Kids Contest“ und damit ein neues Fahrrad gewonnen.
Chemnitz
So lief Lukas Knopfs spektakuläre Freestyleshow „Stunt it!“ in der Chemnitzer Messe
Redakteur
Von Paul Steinbach
Die Freestyleshow von Lukas Knopf hat am Samstag mehr als 2500 Zuschauer in die Messehalle gelockt. Dort reihte sich ein Highlight an das nächste. Ob der Mountainbiker und Youtube-Star auch im nächsten Jahr wiederkommt?

„Stunt it!“ war ein voller Erfolg für Mountainbikeprofi und Youtube-Star Lukas Knopf. Seine Freestyleshow lockte am Samstag mehr als 2500 Zuschauer in die Chemnitzer Messe – und damit noch mehr als zu der Premiere im Vorjahr. „Rundum war es eine gelungene Show und eine schöne zweite Auflage“, sagte Lukas Knopf gegenüber der „Freien...
