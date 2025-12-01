So lief Lukas Knopfs spektakuläre Freestyleshow „Stunt it!“ in der Chemnitzer Messe

Die Freestyleshow von Lukas Knopf hat am Samstag mehr als 2500 Zuschauer in die Messehalle gelockt. Dort reihte sich ein Highlight an das nächste. Ob der Mountainbiker und Youtube-Star auch im nächsten Jahr wiederkommt?

„Stunt it!“ war ein voller Erfolg für Mountainbikeprofi und Youtube-Star Lukas Knopf. Seine Freestyleshow lockte am Samstag mehr als 2500 Zuschauer in die Chemnitzer Messe – und damit noch mehr als zu der Premiere im Vorjahr. „Rundum war es eine gelungene Show und eine schöne zweite Auflage“, sagte Lukas Knopf gegenüber der „Freien... „Stunt it!“ war ein voller Erfolg für Mountainbikeprofi und Youtube-Star Lukas Knopf. Seine Freestyleshow lockte am Samstag mehr als 2500 Zuschauer in die Chemnitzer Messe – und damit noch mehr als zu der Premiere im Vorjahr. „Rundum war es eine gelungene Show und eine schöne zweite Auflage“, sagte Lukas Knopf gegenüber der „Freien...