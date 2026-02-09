MENÜ
  Spitzenreiter ist für den Aufsteiger eine Nummer zu groß: Volleyballerinnen des Chemnitzer VV verlieren deutlich in Erfurt

Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV haben im Spitzenspiel bei Tabellenführer Erfurt eine klare Niederlage kassiert.
Spitzenreiter ist für den Aufsteiger eine Nummer zu groß: Volleyballerinnen des Chemnitzer VV verlieren deutlich in Erfurt
Von Thomas Reibetanz
Nach zuvor fünf Siegen aus sechs Spielen in der 3. Liga hat die CVV-Mannschaft nun einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Der ist aber zu verkraften.

Alle Punkte zusammen, welche die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV bei ihrem Auswärtsspiel in Erfurt geholt haben, hätten gereicht, um einen einzigen Satz zu gewinnen. 32 waren es am Ende, doch die verteilten sich halt auf drei Sätze. Mit einer klaren 0:3-Niederlage (9:25, 14:25, 9:25) sind die Chemnitzerinnen aus Thüringen zurückgekehrt...
