Spitzenreiter ist für den Aufsteiger eine Nummer zu groß: Volleyballerinnen des Chemnitzer VV verlieren deutlich in Erfurt

Nach zuvor fünf Siegen aus sechs Spielen in der 3. Liga hat die CVV-Mannschaft nun einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Der ist aber zu verkraften.

Alle Punkte zusammen, welche die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV bei ihrem Auswärtsspiel in Erfurt geholt haben, hätten gereicht, um einen einzigen Satz zu gewinnen. 32 waren es am Ende, doch die verteilten sich halt auf drei Sätze. Mit einer klaren 0:3-Niederlage (9:25, 14:25, 9:25) sind die Chemnitzerinnen aus Thüringen zurückgekehrt...