Volleyballerinnen des Chemnitzer VV besiegen ehemaligen Deutschen Meister deutlich

Gegen die Roten Raben Vilsbiburg konnten die Chemnitzerinnen mit 3:0 gewinnen und damit in der Tabelle einen kleinen Sprung nach vorn machen.

Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV sind mit einem souveränen Sieg ins neue Jahr gestartet. Gegen den ehemaligen Deutschen Meister und Pokalsieger Rote Raben Vilsbiburg gelang dem Drittligaaufsteiger ein Sieg ohne Satzverlust. Dabei war es in den ersten beiden Durchgängen eng, der CVV gewann den ersten Satz mit 27:25, den zweiten mit 28:26....