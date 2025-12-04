Treffen sich zwei Wintersportler: Wie der Zufall zwei Chemnitzer zusammenbrachte, die einst einen kuriosen Skiunfall hatten

Chemnitz
Es gibt die verrückte Erlebnisse. Klaus Schierz und Bernd Oeser hatten solche im Abstand von über 50 Jahren. Ihre Geschichte ist eine von vielen von einer traditionsreichen Skisprungschanze in Erfenschlag.
Die frühere Schanze in Erfenschlag, die am Nikolaustag 100 Jahre alt wird, hat in den vier Jahrzehnten des Sprung- und Trainingsbetriebes sicherlich einige bemerkenswerte Anekdoten hervorgebracht. Die skurrilste, aber auch eine nicht ungefährliche, passierte Ende der 1950er-Jahre. Und fand ihre Fortsetzung vor 14 Jahren.
