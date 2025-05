Turn-EM in Leipzig: Chemnitzerin Karina Schönmaier feiert die nächste Medaille

Am Freitag und Samstag geht es auf dem Leipziger Messegelände in den Einzelfinals um die Titel. Die 19-Jährige vom TuS Chemnitz-Altendorf zeigte dabei erneut ihre bestechende Form.

Karina Schönmaier musste am Freitagnachmittag in Halle 1 der Leipziger Messe Geduld haben. Denn die Auslosung wollte es, dass die Gerätturnerin des TuS Chemnitz-Altendorf bereits als Zweite der insgesamt acht Finalteilnehmerinnen ihre beiden Versuche am Sprung zeigen musste. Das Publikum in der ausverkauften Halle hatte sie dabei auf ihrer...