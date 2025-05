Turn-EM in Leipzig: Chemnitzerin Karina Schönmaier schreibt Sportgeschichte

Erstmals gab es am Mittwochabend bei den europäischen Titelkämpfen eine Entscheidung im Mixed. Ausgerechnet ihr Hassgerät wurde dabei für die Sportlerin vom TuS Altendorf zum Goldgaranten.

Ihre Balkenübung, die will Turnerin Karina Schönmaier in jedem Wettkampf am liebsten so schnell wie möglich hinter sich haben. Als die „Freie Presse“ sie Mitte Mai rund anderthalb Wochen vor der Turn-Europameisterschaft beim Training in der Kunstturnhalle im Chemnitzer Sportforum besuchte, da war die 19-Jährige entwaffnend ehrlich....