Turn-EM in Leipzig: Zwei Chemnitzerinnen sorgen mit dem deutschen Team für die Sensation

Mit dem Teamwettbewerb der Frauen ist am Montag auf dem Leipziger Messegelände der Auftakt in die Europameisterschaft erfolgt. Das deutsche Quintett erlebte dabei einen perfekten Abend.

Auf Lea Quaas lag am Montagabend in Halle 1 der Leipziger Messe die große Bürde des Auftakts. Als erste Turnerin der deutschen Mannschaft ging die 19-jährige gebürtige Werdauerin am Stufenbarren in die finale Gruppe im Teamwettbewerb der Europameisterschaft – und meisterte ihre Übung mit Bravour. Es war der Startschuss in einen nahezu...