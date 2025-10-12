Unerwarteter Erfolg beim Radball-Weltcup: Chemnitzer Duo feiert würdigen Abschied

Chemnitz
Beim Radball-Weltcup in der Sachsenhalle haben zwei Chemnitzer einen Tag erlebt, der ihnen in Erinnerung bleiben wird.
Eigentlich waren sie nur beim Radball-Weltcup dabei, da sie als Vertreter des gastgebenden Clubs eine Wildcard erhalten hatten. Für das Oberliga-Duo des Chemnitzer Hallenradsportvereins hätte es sonst wohl keine Möglichkeit gegeben, sich in der heimischen Sachsenhalle mit den Besten des Radballsports zu messen. So aber bot sich die Chance für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.