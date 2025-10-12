Unerwarteter Erfolg beim Radball-Weltcup: Chemnitzer Duo feiert würdigen Abschied

Beim Radball-Weltcup in der Sachsenhalle haben zwei Chemnitzer einen Tag erlebt, der ihnen in Erinnerung bleiben wird.

Eigentlich waren sie nur beim Radball-Weltcup dabei, da sie als Vertreter des gastgebenden Clubs eine Wildcard erhalten hatten. Für das Oberliga-Duo des Chemnitzer Hallenradsportvereins hätte es sonst wohl keine Möglichkeit gegeben, sich in der heimischen Sachsenhalle mit den Besten des Radballsports zu messen. So aber bot sich die Chance für...