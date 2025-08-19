Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dustyn Alt ist in Darmstadt zum dritten Mal in Folge Deutsche Meister im BMX-Flatland geworden.
Dustyn Alt ist in Darmstadt zum dritten Mal in Folge Deutsche Meister im BMX-Flatland geworden. Bild: Hans Friedrich
Dustyn Alt ist in Darmstadt zum dritten Mal in Folge Deutsche Meister im BMX-Flatland geworden.
Dustyn Alt ist in Darmstadt zum dritten Mal in Folge Deutsche Meister im BMX-Flatland geworden. Bild: Hans Friedrich
Chemnitz
Von Chemnitz in die Welt: BMX-Fahrer Dustyn Alt räumt Meistertitel ab und findet seine Liebe
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über seinen Sport hat der 34-Jährige die Breakerin Jilou kennengelernt. Für Neulinge hat er Tipps parat, wie und wo der Einstieg in die BMX-Szene gelingen kann.

33.000 Follower hat Dustyn Alt auf Instagram. Die Videos des 34-jährigen BMX-Sportlers, mehrfachen Deutschen Meisters und Amateurweltmeisters von 2012, auf denen er seine Kunsttücke vorführt, werden auf Youtube teilweise zehntausendfach geklickt. Das war alles war unvorstellbar, als der Sachse im Alter von zwölf Jahren mit der Sportart anfing....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
21.05.2025
3 min.
Billard: Beim Finale des Drei-Länder-Rankings in Hohenstein-Ernstthal freut sich auch der Ambulante Kinderhospizdienst Westsachsen
Stolz haben die Finalteilnehmer des Drei-Länder-Rankings um Marcus Müller (3. von rechts) einen Scheck über 462 Euro an Antje Kramer vom Ambulanten Kinderhospizdienst Westsachsen übergeben.
In der Variante „Snooker“ hat sich der ortsansässige Verein SPC als würdiger Gastgeber für die Endrunde erwiesen. Wer den Pokal gewann und wo die Spiele als Aufzeichnung zu sehen sind – wenn man denn viel Zeit hat.
Torsten Ewers
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
20.07.2025
4 min.
Bewegender Podcast über die traurige Geschichte eines Karl-Marx-Städter Fußballers
Gotthard Zölfl war nach Meinung vieler Experten ein Jahrhunderttalent. Hier im Trikot des FCK bei einem Juniorenspiel.
Sascha Büttner betreibt den Podcast Fußballkombinat KMS. In seiner jüngsten Folge verfolgt er die Spuren des ehemaligen Spielers Gotthard Zölfl, der sich zu Tode trank.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel