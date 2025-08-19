Von Chemnitz in die Welt: BMX-Fahrer Dustyn Alt räumt Meistertitel ab und findet seine Liebe

Über seinen Sport hat der 34-Jährige die Breakerin Jilou kennengelernt. Für Neulinge hat er Tipps parat, wie und wo der Einstieg in die BMX-Szene gelingen kann.

33.000 Follower hat Dustyn Alt auf Instagram. Die Videos des 34-jährigen BMX-Sportlers, mehrfachen Deutschen Meisters und Amateurweltmeisters von 2012, auf denen er seine Kunsttücke vorführt, werden auf Youtube teilweise zehntausendfach geklickt. Das war alles war unvorstellbar, als der Sachse im Alter von zwölf Jahren mit der Sportart anfing.... 33.000 Follower hat Dustyn Alt auf Instagram. Die Videos des 34-jährigen BMX-Sportlers, mehrfachen Deutschen Meisters und Amateurweltmeisters von 2012, auf denen er seine Kunsttücke vorführt, werden auf Youtube teilweise zehntausendfach geklickt. Das war alles war unvorstellbar, als der Sachse im Alter von zwölf Jahren mit der Sportart anfing....