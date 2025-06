Von Wolke 7 zurück in die Realität: Chemnitzer Turnerin Karina Schönmaier feilt im Trainingsalltag an neuen Elementen

Bei der Turn-Europameisterschaft Ende Mai wurde die Sportlerin vom TuS Altendorf überraschend zum umjubelten Star. Was die 19-Jährige daraus für Motivation zieht und welche Ziele sie 2025 noch hat.

Knapp vier Wochen sind seit Karina Schönmaiers vorläufigem Karrierehöhepunkt vergangen. Mit zwei Gold- und einer Silbermedaille krönte sich die Gerätturnerin des TuS Chemnitz-Altendorf bei der Europameisterschaft in Leipzig durchaus überraschend zur herausragenden Athletin der Titelkämpfe. Nach Ehrungen am Bundesstützpunkt in Chemnitz und...