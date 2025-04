„Wir wollen so weit wie möglich kommen“: Chemcats starten gegen eine „Wundertüte“ in die Playoffs

Die Chemnitzer Zweitliga-Basketballerinnen spielen am Samstag daheim gegen die zweite Mannschaft der Eisvögel Freiburg. Die Kapitänin sieht ihr Team gut gerüstet. Vom Gegner weiß man nicht viel.

Der Abschluss der Hauptrunde in der 2. Bundesliga gehört ganz klar in die Kategorie „möglichst schnell vergessen“: Vor zwei Wochen haben sich die Basketballerinnen der Chemcats beim Tabellenletzten in Neuss eine enttäuschende 71:77-Niederlage abgeholt. „Das war gar nichts. Es ist ja immer schwer, die richtige Motivation zu finden, wenn es...