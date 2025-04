10:0 nach nur 75 Minuten: Gornsdorfer Tischtennisspieler überrollen überforderte Lugauer Reserve

An Einseitigkeit war das Oberliga-Derby kaum zu überbieten. Die stark ersatzgeschwächten Gäste gewannen nur einen einzigen Satz – gegen einen Rivalen, der selbst nicht sein bestes Quartett aufbot.

Die Tischtennisspieler des Oberligisten TSV Gornsdorf hatten es am Samstagabend eilig. Nur 75 Minuten benötigten die Elektroniker, um die heillos überforderte dritte Mannschaft des TTC Lugau mit 10:0 aus der Halle zu fegen. Wohlgemerkt nicht aus der eigenen, sondern aus der in Thum. Dorthin hatte der Oberliga-Fünfte sein letztes Heimspiel in...