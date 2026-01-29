100. Handball-Geburtstag im Erzgebirge: EHV Aue empfängt SC Magdeburg

Aue
Der erfolgreichste deutsche Handball-Club gastiert Anfang August beim Drittligisten EHV Aue. Gegen die Reserve des SCM geht es schon diesen Sonnabend im ersten Heimspiel 2026 scharf. Und ein Routinier hat verlängert.
Mit der Weihe einer Legendenwand startet der EHV Aue offiziell ins Jubiläumsjahr. 100 Jahre Handball werden gefeiert. Dafür hat sich der Drittligist, der in der Nachwendezeit auf drei Jahrzehnte 2. Bundesliga verweisen kann, eine Menge einfallen lassen. Fans und Zuschauer sind ab Sonnabend mit am Ball. Im Programmheft zum aktuellen Heimspieltag...
