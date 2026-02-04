100 Jahre Handball in Aue: Eine Legende erinnert sich – und spricht einen Herzenswunsch aus

Dietmar Schmidt war der wohl erfolgreichste Handballer, der auch in Aue Spuren hinterlassen hat. Aber nicht nur der Olympiasieger von 1980 fand sich jetzt zu einem besonderen Anlass im Erzgebirge ein.

Geballte Expertise: Mit einem Ehemaligentreffen hat der EHV Aue das Festjahr anlässlich 100 Jahre Handball in Aue eingeläutet. Passend dazu wurde in der Lößnitzer Erzgebirgshalle eine Legendenwand eingeweiht. Und einige Legenden waren persönlich vor Ort. Dietmar Schmidt zum Beispiel. Mit Frankfurt wurde er 1974 und 1975 DDR-Meister, gewann...