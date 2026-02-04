MENÜ
Auch Dietmar Schmidt (l.) und Joachim Steinbach (M.) haben es an die Legendenwand des EHV Aue geschafft, die Vereinsmanager Rüdiger Jurke bei der Einweihung erläutert hat.
Auch Dietmar Schmidt (l.) und Joachim Steinbach (M.) haben es an die Legendenwand des EHV Aue geschafft, die Vereinsmanager Rüdiger Jurke bei der Einweihung erläutert hat. Bild: Ramona Schwabe
Die Gäste auf einen Blick: Mit einem Ehemaligen-Treffen weihte der EHV Aue seine Legendwand ein.
Die Gäste auf einen Blick: Mit einem Ehemaligen-Treffen weihte der EHV Aue seine Legendwand ein. Bild: Anna Neef
Liebevoll geschnitzte Käsemäuse gehörten ebenso zum DDR-Büfett wie Buletten, Selleriesalat und Kalter Hund.
Liebevoll geschnitzte Käsemäuse gehörten ebenso zum DDR-Büfett wie Buletten, Selleriesalat und Kalter Hund. Bild: Anna Neef
Aue
100 Jahre Handball in Aue: Eine Legende erinnert sich – und spricht einen Herzenswunsch aus
Von Anna Neef
Dietmar Schmidt war der wohl erfolgreichste Handballer, der auch in Aue Spuren hinterlassen hat. Aber nicht nur der Olympiasieger von 1980 fand sich jetzt zu einem besonderen Anlass im Erzgebirge ein.

Geballte Expertise: Mit einem Ehemaligentreffen hat der EHV Aue das Festjahr anlässlich 100 Jahre Handball in Aue eingeläutet. Passend dazu wurde in der Lößnitzer Erzgebirgshalle eine Legendenwand eingeweiht. Und einige Legenden waren persönlich vor Ort. Dietmar Schmidt zum Beispiel. Mit Frankfurt wurde er 1974 und 1975 DDR-Meister, gewann...
