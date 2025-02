2. Bundesliga: Stollberger können zuhause nicht mehr gewinnen

Auch dem KSV Freital mussten sich die Erzgebirger trotz ordentlicher Leistung am Ende mit 3:5 beugen. Allerdings hatten die Gastgeber auch das Glück nicht unbedingt auf ihrer Seite.

Die Kegler des SKV 9Pins Stollberg kommen in der 2. Bundesliga immer mehr in die Bredouille. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten KSV Freital setzte es trotz phasenweise ansprechender Leistung eine knappe 3:5-Niederlage, wodurch die Erzgebirger in der Tabelle auf Rang 7 abrutschten. Noch vor Spielbeginn gab es die erste Hiobsbotschaft für die...