Denise Frölich – hier mit Trainer André Eidenschink – ist erneut Landesmeisterin.
Denise Frölich – hier mit Trainer André Eidenschink – ist erneut Landesmeisterin. Bild: Frölich/Archiv
Aue
Keglerin aus dem Erzgebirge wird in Abwesenheit Landesmeisterin
Von Stefan Werth
Denise Frölich aus Bernsbach hat mit ihrem neuen Stollberger Team den Titel geholt. In der internen Scorerliste belegt sie Rang 2 – und hat damit großen Anteil an diesem Erfolg.

Erst als Solistin in der Altersklasse U 15, nun mit dem Team in der U 19: Die Bernsbacher Nachwuchskeglerin Denise Frölich ist nach 2025 zum zweiten Mal sächsische Landesmeisterin geworden. Voriges Jahr triumphierte sie im Einzel. Jetzt holte sie mit ihrem neuen Team SKV 9Pins Stollberg den Titel. Diesen sicherte sich die Mannschaft beim Turnier...
