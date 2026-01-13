Jugendkegler aus dem Erzgebirge behalten den Landesmeistertitel im Blick

Das Stollberger U19-Team mit Denise Frölich aus Bernsbach hält die Konkurrenz auf Distanz. In der U 14 kam es zum Derby.

Die Bernsbacher Jugendkeglerin Denise Frölich (535 Punkte) und ihr U19-Team vom SKV 9Pins Stollberg greifen nach dem Landesmeistertitel. Beim Verbandsligaturnier in Bautzen landeten sie mit 2127 Kegeln knapp hinterm Gastgeber (2156) auf Rang 2. In der Tabelle bleibt der SKV (9,5 Punkte) vor Bautzen (6,5) und Hirschfeld (5,0). In der Bezirksklasse...