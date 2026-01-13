MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Denise Frölich vom SV Saxonia Bernsbach greift mit ihrer Stollberger Mannschaft zum Titel.
Denise Frölich vom SV Saxonia Bernsbach greift mit ihrer Stollberger Mannschaft zum Titel. Bild: Frölich/privat
Denise Frölich vom SV Saxonia Bernsbach greift mit ihrer Stollberger Mannschaft zum Titel.
Denise Frölich vom SV Saxonia Bernsbach greift mit ihrer Stollberger Mannschaft zum Titel. Bild: Frölich/privat
Aue
Jugendkegler aus dem Erzgebirge behalten den Landesmeistertitel im Blick
Von Stefan Werth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stollberger U19-Team mit Denise Frölich aus Bernsbach hält die Konkurrenz auf Distanz. In der U 14 kam es zum Derby.

Die Bernsbacher Jugendkeglerin Denise Frölich (535 Punkte) und ihr U19-Team vom SKV 9Pins Stollberg greifen nach dem Landesmeistertitel. Beim Verbandsligaturnier in Bautzen landeten sie mit 2127 Kegeln knapp hinterm Gastgeber (2156) auf Rang 2. In der Tabelle bleibt der SKV (9,5 Punkte) vor Bautzen (6,5) und Hirschfeld (5,0). In der Bezirksklasse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:04 Uhr
3 min.
Vereinzelt Glatteis-Gefahr im Osten
Es soll wieder glatt werden, diesmal vor allem im Osten und Nordosten.
Während sich andernorts die Lage entspannt, müssen sich Menschen in Teilen Ostdeutschlands am Morgen auf glatte Straßen einstellen.
06:10 Uhr
1 min.
Unwetterwarnung wegen Glätte in Sachsen
In Sachsen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte. (Symbolbild)
Für Sachsen spricht der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung aus. Vor allem am Morgen ist demnach in den östlichen Teilen des Landes mit Glätte, Regen und stürmischen Böen zu rechnen.
09.12.2025
1 min.
Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge verpassen Überraschung nur knapp
Großen Kampfgeist haben die Jugendkegler von Saxonia an den Tag gelegt.
Gegen den Landesmeister Bautzen hat sich die U18 aus Bernsbach stark präsentiert. In der U14 gab es für hiesige Teams Licht und Schatten.
Stefan Werth
03.11.2025
1 min.
Jugendkegler aus dem Erzgebirge feiern überlegenen Heimsieg
Die Nachwuchskegler aus Bernsbach und Lößnitz haben starke Ergebnisse erzielt.
Der SV Saxonia Bernsbach hat in der Verbandsliga den KSV Freital in die Schranken gewiesen. Die SG Lößnitz/Grünhain verpasste eine Überraschung nur knapp.
Stefan Werth
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
12.01.2026
1 min.
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
In Limbach-Oberfrohna wurden Pflanzkübel aus einer Einfahrt gestohlen.
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel