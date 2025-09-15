Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch Masters-Sieger Jonas Hummel (SV IKA Chemnitz) genoss den Streckenabschnitt direkt an den Greifensteinen.
Auch Masters-Sieger Jonas Hummel (SV IKA Chemnitz) genoss den Streckenabschnitt direkt an den Greifensteinen. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
25. Greifenstein-Bike-Marathon: Ein Jubiläum mit Autogramm und Felsdurchfahrt
Von Thomas Fritzsch
Gut 250 Kinder sowie 405 hart gesottene Mountainbiker aus drei Nationen haben die Rennen an den Greifensteinen trotz Regen in vollen Zügen genossen. Auf der Strecke gab es ein besonderes Highlight.

Die 25. Auflage des Greifenstein-Bike-Marathons werden alle Beteiligten für immer in Erinnerung behalten. Eine anspruchsvolle Strecke mit Wasserdurchfahrten, Wurzel-Trails und dem sogenannten freien Fall machten das Jubiläum ebenso zu einem tollen Erlebnis wie das angenehme Wetter. Mit 405 Teilnehmern aus ganz Deutschland, Österreich und...
