Greifenstein-Bike-Marathon: Jubiläum hält besonderes Highlight parat

Zum 25. Mal wird das Greifenbachtal am Wochenende zum Schauplatz für ein extrem anspruchsvolles Mountainbike-Rennen. Dabei dürfen sich die Teilnehmer auf ein einzigartiges Erlebnis freuen.

Mitten durch eine einzigartige Felsformation, Zielfotos als Erinnerung und dazu noch eine große Party: Für die 25. Auflage des Greifenstein-Bike-Marathons haben sich die Gastgeber viel einfallen lassen. „Wir haben viel vor mit den Teilnehmern", sagt Veranstalter Andreas Fischer, der mit seinen zahlreichen Helfern ein noch größeres Festzelt...